Ильичёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичёв Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильичёв Василий

Мать: Ильичёва ?

Рождение ребёнка
25.08.1911

Сын: Ильичёв Иван

Мать ребёнка: Ильичёва Матрёна Степановна

Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ильичёва Матрёна Степановна

Смерть
Неизвестно
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