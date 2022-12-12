Ильичёв Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильичёв Василий
Мать: Ильичёва ?
Рождение ребёнка
25.08.1911
Сын: Ильичёв Иван
Мать ребёнка: Ильичёва Матрёна Степановна
Покровка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Ильичёва Матрёна Степановна
Смерть
Неизвестно