Писцова (Абрамова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1952
Дата смерти17.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.10.1974
Дочь: Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Писцов Валерий Анатольевич
Рождение ребёнка
14.02.1984
Отец ребёнка: Писцов Валерий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.09.2020
Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Несчастный случай