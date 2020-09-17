Писцова (Абрамова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писцова (Абрамова) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1952

Дата смерти

17.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1974

Дочь: Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Писцов Валерий Анатольевич

Костерево, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
14.02.1984

Сын: Писцов Максим Валерьевич

Отец ребёнка: Писцов Валерий Анатольевич

Костерево, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писцов Валерий Анатольевич

Смерть
17.09.2020
Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Несчастный случай
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