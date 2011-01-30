Стефаров Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефаров Владимир Иванович

Стефаров Владимир Иванович

avatar

Место рождения

г. Ленинград

Дата рождения

22.06.1953

Дата смерти

30.01.2011

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Около 1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1953

Отец: Стефаров Иван Васильевич

Мать: Стефарова Анна Ивановна

г. Ленинград
Рождение ребёнка
26.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
11.01.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Нижний Новгород
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.01.2011
г. Нижний Новгород
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close