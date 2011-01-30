Стефаров Владимир Иванович
Место рожденияг. Ленинград
Дата рождения22.06.1953
Дата смерти30.01.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1953
Отец: Стефаров Иван Васильевич
Мать: Стефарова Анна Ивановна
г. Ленинград
Рождение ребёнка
26.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Нижний Новгород
Рождение ребёнка
11.01.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Нижний Новгород
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.01.2011
г. Нижний Новгород