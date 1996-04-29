Куйвашев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйвашев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.04.1996

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куйвашев Александр Иванович

Мать: Куйвашева (Силина) Евгения Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.04.1996

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