Залетов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залетов Владимир Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.10.1936

Дата смерти

13.06.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1936

Отец: Залетов Александр Константинович

Мать: Барисова Александра Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.09.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.06.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.06.1993
Москва, город федерального значения Москва
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