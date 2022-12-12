Залетов Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения01.10.1936
Дата смерти13.06.1993
ПолМужской
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1936
Бракосочетание
02.09.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.06.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.06.1993