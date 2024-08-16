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Резяпова Гульфейруза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1924

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резяпов Абдулла Губайдуллин

Рождение ребёнка
05.10.1879 ст.

Сын: Резяпов Хабибулла Абдуллин

Отец ребёнка: Резяпов Абдулла Губайдуллин

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884

Сын: Резяпов Набиулла Абдуллович

Отец ребёнка: Резяпов Абдулла Губайдуллин

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Резяпов Губайдулла Абдуллин

Отец ребёнка: Резяпов Абдулла Губайдуллин

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: (Резяпова) Абдуллина

Отец ребёнка: Резяпов Абдулла Губайдуллин

Рождение ребёнка
Около 1902

Дочь: (Резяпова) Озера Абдуллина

Отец ребёнка: Резяпов Абдулла Губайдуллин

Смерть
После 1924

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