Резяпова Гульфейруза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1879 ст.
Сын: Резяпов Хабибулла Абдуллин
Отец ребёнка: Резяпов Абдулла Губайдуллин
Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1884
Сын: Резяпов Набиулла Абдуллович
Отец ребёнка: Резяпов Абдулла Губайдуллин
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Резяпов Губайдулла Абдуллин
Отец ребёнка: Резяпов Абдулла Губайдуллин
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: (Резяпова) Абдуллина
Отец ребёнка: Резяпов Абдулла Губайдуллин
Рождение ребёнка
Около 1902
Дочь: (Резяпова) Озера Абдуллина
Отец ребёнка: Резяпов Абдулла Губайдуллин
Смерть
После 1924