Копылов-Трофимов Андрей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1866 ст.
Сын: Копылов-Трофимов Константин Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов-Трофимов Пётр Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов-Трофимов Иван Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов-Трофимов Фёдор Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно