Иванова (Сафронова) Анна Антоновна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
7 семья в 1858
Бракосочетание
16.02.1823 ст.
Однодворец Анисим Яковлев сын Иванов той же округи деревни Медведевой на однодворческой девице Анне Антоновой дочери Сах(ф)роновой, оба первым браком. Поручители: однодворцы Петр Данилов сын, Дометий ... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1827 ст.
Сын: Иванов Алексей Анисимович
Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич
Восприемники: однодворец Дорамедонт Стефанович Пронин 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
13.04.1830 ст.
Дочь: Александра Анисимовна
Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич
Восприемники: однодворца Онисима Егоровича Попова дочь девица Саломия
Рождение ребёнка
07.01.1833 ст.
Дочь: Татьяна Анисимовна
Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич
Восприемники: Деревни Бродовой однодворцы Михаил Кириллович Иванов и однодворца Анисима Егоровича Попова дочь девица Саломия
Рождение ребёнка
18.05.1835 ст.
Дочь: Елена Анисимовна
Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич
Восприемники: однодворцы: Филат Тимофеевич и солдатка Евдокия Михайловна Филатова
Рождение ребёнка
06.03.1838 ст.
Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич
Восприемники: села Копыла однодворцы Яков Васильевич Филатов и того же села однодворца Антипия Семионовича Иванова жена Татьяна Ивановна 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
21.08.1840 ст.
Дочь: Наталья Анисимовна
Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич
Восприемники: села Копыла однодворец Захар Кондратиевич Иванов и села Копыла однодворца Василия Петровича дочь девица Евдокия. 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
24.07.1843 ст.
Сын: Иванов Евдоким Анисимович
Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич
Восприемники: Села Копыла казенный крестьянин Яков Васильевич Филатов и того же села казенного крестьянина Антипа Симионовича Иванова жена Татьяна Ивановна. 7 семья в 1858
Смерть
Неизвестно