Иванова (Сафронова) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Сафронова) Анна Антоновна

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Место рождения

Медведево, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведево, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
7 семья в 1858
Бракосочетание
16.02.1823 ст.

Муж: Иванов Анисим Яковлевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Однодворец Анисим Яковлев сын Иванов той же округи деревни Медведевой на однодворческой девице Анне Антоновой дочери Сах(ф)роновой, оба первым браком. Поручители: однодворцы Петр Данилов сын, Дометий ... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1827 ст.

Сын: Иванов Алексей Анисимович

Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: однодворец Дорамедонт Стефанович Пронин 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
13.04.1830 ст.

Дочь: Александра Анисимовна

Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: однодворца Онисима Егоровича Попова дочь девица Саломия
Рождение ребёнка
07.01.1833 ст.

Дочь: Татьяна Анисимовна

Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: Деревни Бродовой однодворцы Михаил Кириллович Иванов и однодворца Анисима Егоровича Попова дочь девица Саломия
Рождение ребёнка
18.05.1835 ст.

Дочь: Елена Анисимовна

Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: однодворцы: Филат Тимофеевич и солдатка Евдокия Михайловна Филатова
Рождение ребёнка
06.03.1838 ст.

Сын: Иванов Ефим Анисимович

Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла однодворцы Яков Васильевич Филатов и того же села однодворца Антипия Семионовича Иванова жена Татьяна Ивановна 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
21.08.1840 ст.

Дочь: Наталья Анисимовна

Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: села Копыла однодворец Захар Кондратиевич Иванов и села Копыла однодворца Василия Петровича дочь девица Евдокия. 7 семья в 1858
Рождение ребёнка
24.07.1843 ст.

Сын: Иванов Евдоким Анисимович

Отец ребёнка: Иванов Анисим Яковлевич

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники: Села Копыла казенный крестьянин Яков Васильевич Филатов и того же села казенного крестьянина Антипа Симионовича Иванова жена Татьяна Ивановна. 7 семья в 1858
Смерть
Неизвестно
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