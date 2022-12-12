Заварыкин Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаварыкин Иван Александрович

Заварыкин Иван Александрович

avatar

Место рождения

Старый Кувак, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.10.1916

Дата смерти

21.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кувак, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1938
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
21.02.1945
Майжекяй, Тельшяйский уезд, Литва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close