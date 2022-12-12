Заварыкин Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения23.10.1916
Дата смерти21.02.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1938
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
21.02.1945
Майжекяй, Тельшяйский уезд, Литва