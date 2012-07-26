Киселёв Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Александр Николаевич
Мать ребёнка: Киселёва Валентина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киселёв Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Киселёва Валентина Павловна
Смерть
Неизвестно
Казахстан Кустанайская обл. г. Рудный