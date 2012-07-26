Киселёв Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёв Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Александр Николаевич

Мать ребёнка: Киселёва Валентина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселёва Валентина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киселёв Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Киселёва Валентина Павловна

Смерть
Неизвестно
Казахстан Кустанайская обл. г. Рудный
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