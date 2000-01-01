Федора Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федора Фомина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Фома Кузьмин

Мать: Марфа Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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