Азаренков Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Азаренков Архип Никитьевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Азаренков Федор Никитьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Никитичнс
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Вера Никитична
Смерть
Неизвестно