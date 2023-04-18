Азаренков Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азаренков Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Азаренков Архип Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Азаренков Федор Никитьевич

Мать ребёнка: не указана

Анцифорово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина Никитична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Никитичнс

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Вера Никитична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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