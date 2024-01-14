Лысов Павел? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Павел?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Лысов Василий

Мать: Лысова Анна

Смерть
Неизвестно
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