Чернышов Фёдор Дмитриевич 22.04.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Чернышов Фёдор Дмитриевич

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился 22.04.1928, Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

умер 11.05.1987, Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Отец
Чернышов Дмитрий Евлампиевич11.02.1904 ст. г.р.
Мать
Чернышова Мария Макаровна22.05.1899 г.р.
Супруги
Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна19.01.1929 г.р.
Дети
Дедович (Чернышова) Галина Фёдоровна10.06.1952 г.р.
Беликова (Чернышова) Надежда Фёдоровна11.06.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928

Отец: Чернышов Дмитрий Евлампиевич

Мать: Чернышова Мария Макаровна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Место жительства
Неизвестно
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Бракосочетание
28.08.1951

Жена: Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
10.06.1952

Дочь: Дедович (Чернышова) Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
11.06.1954

Дочь: Беликова (Чернышова) Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Рождение ребёнка
26.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Смерть
11.05.1987
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

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