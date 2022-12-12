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Чернышов Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

22.04.1928

Дата смерти

11.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928

Отец: Чернышов Дмитрий Евлампиевич

Мать: Чернышова Мария Макаровна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
28.08.1951

Жена: Чернышова Татьяна Владимировна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Владимировна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.06.1954

Дочь: Беликова Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Владимировна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.02.1958

Дочь: Каширина Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Владимировна

Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
11.05.1987
Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
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