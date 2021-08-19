Чернышов Фёдор Дмитриевич
мужской, родился 22.04.1928, Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
умер 11.05.1987, Чесма, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
ОтецЧернышов Дмитрий Евлампиевич11.02.1904 ст. г.р.
МатьЧернышова Мария Макаровна22.05.1899 г.р.
Супруги
Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна19.01.1929 г.р.
Дети
Дедович (Чернышова) Галина Фёдоровна10.06.1952 г.р.
Беликова (Чернышова) Надежда Фёдоровна11.06.1954 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.08.1951
Рождение ребёнка
10.06.1952
Дочь: Дедович (Чернышова) Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
11.06.1954
Дочь: Беликова (Чернышова) Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
26.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова (Зинченко) Татьяна Владимировна
Смерть
11.05.1987