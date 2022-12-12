Чернышов Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.04.1928
Дата смерти11.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1928
Бракосочетание
28.08.1951
Рождение ребёнка
10.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
11.06.1954
Дочь: Беликова Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
26.02.1958
Дочь: Каширина Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Чернышова Татьяна Владимировна
Смерть
11.05.1987