Леньшин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леньшин Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Леньшин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Нижнекаменка, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Леншин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леньшина Евдакия Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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