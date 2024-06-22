Словецких Николай
Место рожденияБалезино
Дата рождения15.08.1981
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1981
Отец: Словецких Станислав
Мать: не указана
Балезино
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Москва
Рождение ребёнка
17.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Словецких (Мартюшина) Дарья
Москва
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно