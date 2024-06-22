Словецких Николай 15.08.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Словецких Николай

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Место рождения

Балезино

Дата рождения

15.08.1981

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1981

Отец: Словецких Станислав

Мать: не указана

Балезино
Развод
Неизвестно

Жена: Словецких (Мартюшина) Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Словецких (Мартюшина) Дарья

Москва
Рождение ребёнка
17.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Словецких (Мартюшина) Дарья

Москва
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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