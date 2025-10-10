Аносова (Ряховская) Агриппина
женский, родилась 12.09.1885, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умерла 01.12.1959, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
МатьРяховская (Дьяконова) НадеждаОколо 1863 г.р.
ОтецРяховский Иван1857 г.р.
Супруги
Аносов Прохор1882 г.р.
Дети
Аносов Михаил04.09.1909 г.р.
(Аносова) Екатерина01.03.1921 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1885
Отец: Ряховский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аносов Петр
Отец ребёнка: Аносов Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Анастасия
Отец ребёнка: Аносов Прохор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Аносова) Мария
Отец ребёнка: Аносов Прохор
Крещение
12.09.1885
Бракосочетание
07.01.1904
Муж: Аносов Прохор
Рождение ребёнка
04.09.1909
Сын: Аносов Михаил
Отец ребёнка: Аносов Прохор
Рождение ребёнка
01.03.1921
Дочь: (Аносова) Екатерина
Отец ребёнка: Аносов Прохор
Смерть
01.12.1959
Похороны
Неизвестно