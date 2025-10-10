Аносова (Ряховская) Агриппина 12.09.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аносова (Ряховская) Агриппина

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 12.09.1885, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умерла 01.12.1959, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Мать
Ряховская (Дьяконова) НадеждаОколо 1863 г.р.
Отец
Ряховский Иван1857 г.р.
Супруги
Аносов Прохор1882 г.р.
Дети
Аносов Михаил04.09.1909 г.р.
(Аносова) Екатерина01.03.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1885

Отец: Ряховский Иван

Мать: Ряховская (Дьяконова) Надежда

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аносов Петр

Отец ребёнка: Аносов Прохор

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аносова) Анастасия

Отец ребёнка: Аносов Прохор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Аносова) Мария

Отец ребёнка: Аносов Прохор

Крещение
12.09.1885
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Восприемники: того же села государственный крестьянин Евсей Василий Дьяконов и прибилетного солдата Тихона Михайлова Фралова жена Татьяна Неофитова

Бракосочетание
07.01.1904

Муж: Аносов Прохор

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

ГАЛО | Государственный Архив Липецкой области | <p>Основание: ф. 188, оп. 2, д. 115, л. 324об, 325</p>

Рождение ребёнка
04.09.1909

Сын: Аносов Михаил

Отец ребёнка: Аносов Прохор

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
01.03.1921

Дочь: (Аносова) Екатерина

Отец ребёнка: Аносов Прохор

Смерть
01.12.1959
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Похороны
Неизвестно
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

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