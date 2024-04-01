Traktovenko Israel
Место рожденияУмань Черкасская область, Украина
Дата рождения1911
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Умань Черкасская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Traktovenko Ida
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Vayntrub Sophia
Мать ребёнка: Traktovenko Ida
Смерть
1960
Tashkent, Uzbekistan