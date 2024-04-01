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Traktovenko Israel

Место рождения

Умань Черкасская область, Украина

Дата рождения

1911

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Бронфман (bronfman) Израиль (Яков)

Мать: Бронфман (bronfman) Бэссель (Basya)

Умань Черкасская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Traktovenko Ida

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Vayntrub Sophia

Мать ребёнка: Traktovenko Ida

Смерть
1960
Tashkent, Uzbekistan
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