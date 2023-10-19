Михнев Дмитрий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиОколо 1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Михнев Тихон Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Михнева Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Михнев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Михнева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Михнева Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1817