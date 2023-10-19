Михнев Дмитрий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихнев Дмитрий Тихонович

Михнев Дмитрий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Около 1817

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Михнев Тихон Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Михнева Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Михнев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Михнев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Михнева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Михнева Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Михнев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Михнева Прасковья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1817
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close