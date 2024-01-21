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Ганзюк Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1981

Отец: Ганзюк Анатолий

Мать: Малькова Марина Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найман Роман Михайлович

Отец ребёнка: Найман Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габдраупова Алисия Ильинична

Отец ребёнка: Габдраупов Илья Гусманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Габдраупова Николь Ильинична

Отец ребёнка: Габдраупов Илья Гусманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габдраупов Илья Гусманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Найман Михаил Александрович

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