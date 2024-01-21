Ганзюк Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1981
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1981
Отец: Ганзюк Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Найман Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габдраупова Алисия Ильинична
Отец ребёнка: Габдраупов Илья Гусманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габдраупова Николь Ильинична
Отец ребёнка: Габдраупов Илья Гусманович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Найман Михаил Александрович