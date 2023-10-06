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Лоскутова Мария Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Андрей Григорьев

Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Лоскутова Анна Андреева

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
23.01.1899 года крещение. Восприемники: Ивана Григорьева Лоскутова дочь девица Евдокия. Лл.222 об.-223
Рождение ребёнка
30.01.1909

Дочь: Лоскутова Анна Андреева

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
1.02.1909 года крещение. Восприемники: родная дочь Анна
Рождение ребёнка
31.10.1911

Дочь: Лоскутова Марфа Андреева

Отец ребёнка: Лоскутов Андрей Григорьев

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
1.09.1911 года крещение. Восприемники: умершего крестьянина Ильи Максимова Лоскутова жена Анисия Данилова
Смерть
Неизвестно

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