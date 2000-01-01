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Тюхтин Ефим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Тюхтин Николай Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюхтин Валентин Ефимович

Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ефимовна

Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюхтин Николай Ефимович

Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюхтин Александр Ефимович

Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюхтина Елена Михайловна

Смерть
1948
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