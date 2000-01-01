Тюхтин Ефим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1948
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Тюхтин Николай Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Ефимовна
Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюхтин Александр Ефимович
Мать ребёнка: Тюхтина Елена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюхтина Елена Михайловна
Смерть
1948