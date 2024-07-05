Никитина (Романова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Романова) Вера Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Павел Степанович

Мать: Романова (Родионова) Екатерина Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Никитин Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
16.09.19

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно

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