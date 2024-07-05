Никитина (Романова) Вера Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Никитин Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
16.09.19
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно