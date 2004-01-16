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Машинцев Владимир
Машинцев Владимир
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.01.2004
Пол
Мужской
Отец
Машинцев Сергей Владимирович
1970 г.р.
Мать
Брикез Оксана Владимировна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.2004
Отец:
Машинцев Сергей Владимирович
Мать:
Брикез Оксана Владимировна
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