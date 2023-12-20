Мамонтова Марфа Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамонтова Марфа Григорьева

Мамонтова Марфа Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонтов Григорий Степанов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Мамонтова) Аксинья Григорьева

Отец ребёнка: Мамонтов Григорий Степанов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мамонтов Степан Григорьев

Отец ребёнка: Мамонтов Григорий Степанов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Мамонтова) Пелагея Григорьева

Отец ребёнка: Мамонтов Григорий Степанов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.