Мамонтова Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Мамонтова) Аксинья Григорьева
Отец ребёнка: Мамонтов Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мамонтов Степан Григорьев
Отец ребёнка: Мамонтов Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Мамонтова) Пелагея Григорьева
Отец ребёнка: Мамонтов Григорий Степанов
Смерть
Неизвестно