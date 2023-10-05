Кривель Владимир Адамович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривель Адам
Мать: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривель Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривель Виктор Владимироич
Мать ребёнка: Валентина
Рождение ребёнка
01.01.1954
Сын: Кривель Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Валентина
Столбцы, Столбцовский район, Минская область