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Кривель Владимир Адамович

Место рождения

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривель Адам

Мать: Валентина

Бельковщина, Столбцовский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривель Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривель Виктор Владимироич

Мать ребёнка: Валентина

Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Кривель Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Валентина

Столбцы, Столбцовский район, Минская область

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