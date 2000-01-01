Бляхман (Safro) Песя-Фейга Мордуховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Black Нехама Лейбовна
Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Black Хаим-Мейер Лейбович
Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Black Гинда-Лея Лейбовна
Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Black Marshall
Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Black Ed
Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич
Работа или профессия
Неизвестно