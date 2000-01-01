Бляхман (Safro) Песя-Фейга Мордуховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бляхман (Safro) Песя-Фейга Мордуховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Black Нехама Лейбовна

Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Black Мордух Лейбович

Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич

Рождение ребёнка
1890

Сын: Black Хаим-Мейер Лейбович

Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Black Гинда-Лея Лейбовна

Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Бляхман Экхель Лейбович

Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Black Marshall

Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Black Ed

Отец ребёнка: Black Лейб Маньевич

Работа или профессия
Неизвестно
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