Лунев Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунев Николай Андреевич

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Место рождения

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.05.1914

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1941 по 1946
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1946
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1998
Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
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