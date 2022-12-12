Лунев Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1914
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1946
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1946
Смерть
1998