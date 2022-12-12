Денисов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Денисов Константин Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1969
Дочь: Багаева Ирина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Чалпы, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно