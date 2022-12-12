Денисов Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Денисов Константин Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1969

Дочь: Багаева Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Чалпы, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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