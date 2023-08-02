Матвеева (Омехина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева (Омехина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Омехин Леонид

Мать: Омехина Ида

Смерть
2007
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