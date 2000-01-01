Климук Венидикт Каленникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климук Венидикт Каленникович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Климук Каленик Леонович

Мать: Климук Анна Кириловна

Рождение ребёнка
25.02.1910 ст.

Сын: Климук Василий Венидиктович

Мать ребёнка: Климук Стефанида Михайловна

хутор №9, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климук Стефанида Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор №9, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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