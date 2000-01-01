Климук Венидикт Каленникович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Климук Каленик Леонович
Мать: Климук Анна Кириловна
Рождение ребёнка
25.02.1910 ст.
Сын: Климук Василий Венидиктович
Мать ребёнка: Климук Стефанида Михайловна
хутор №9, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
хутор №9, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно