Pokovba (Ivanova) Lyubov
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1941
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941
Отец: Ivanov Ivan
Мать: Frosia
Рождение ребёнка
06.05.1964
Дочь: Pankovskaya Natalia
Отец ребёнка: Pokovba Frantishek
Astana, Kazakhstan
Рождение ребёнка
09.07.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Pokovba Frantishek
Astana, Kazakhstan
Смерть
2017