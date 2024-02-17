Pokovba (Ivanova) Lyubov — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pokovba (Ivanova) Lyubov

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1941

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1941

Отец: Ivanov Ivan

Мать: Frosia

Рождение ребёнка
06.05.1964

Дочь: Pankovskaya Natalia

Отец ребёнка: Pokovba Frantishek

Astana, Kazakhstan
Рождение ребёнка
09.07.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Pokovba Frantishek

Astana, Kazakhstan
Смерть
2017
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