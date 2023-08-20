Юткина Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юткин Степан Иванович
Мать: Юткина Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно