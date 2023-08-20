Юткина Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юткина Евдокия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юткин Степан Иванович

Мать: Юткина Дарья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Гущин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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