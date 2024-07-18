Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807
Сын: Трофим Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Акулина Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1822
Дочь: Хрестинья Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Смерть
После 1834