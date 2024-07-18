Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1785 и 1786 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1806 и 1807

Сын: Трофим Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Акулина Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1821 и 1822

Дочь: Хрестинья Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1834

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