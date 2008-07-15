Чегодаев Арсений Александрович
Место рождения
Дата рождения11.04.1914
Дата смерти15.07.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1914
Рождение ребёнка
1937
Сын: Чегодаев Георгий Арсеньевич
Мать ребёнка: Чегодаева Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Налетова Вера Арсентьевна
Мать ребёнка: Чегодаева Любовь Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.07.2008
Москва, город федерального значения Москва