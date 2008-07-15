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Чегодаев Арсений Александрович

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

11.04.1914

Дата смерти

15.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1914

Отец: Чегодаев Александр Николаевич

Мать: Чегодаева Аделаида Михайловна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
1937

Сын: Чегодаев Георгий Арсеньевич

Мать ребёнка: Чегодаева Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Налетова Вера Арсентьевна

Мать ребёнка: Чегодаева Любовь Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чегодаева Любовь Викторовна

Смерть
15.07.2008
Москва, город федерального значения Москва
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