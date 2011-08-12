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Goldsmith Sydney Albert

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Место рождения

Christchurch, New Zealand

Дата рождения

03.04.1924

Дата смерти

12.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1924

Отец: Goldsmith Leon Arundel

Мать: Goldsmith Dinah

Christchurch, New Zealand
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Goldsmith Natalie

Смерть
12.08.2011
Melbourne, Victoria, Australia
Похороны
12.08.2011
Melbourne, Victoria, Australia
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