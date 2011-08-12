Goldsmith Sydney Albert
Место рожденияChristchurch, New Zealand
Дата рождения03.04.1924
Дата смерти12.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1924
Отец: Goldsmith Leon Arundel
Мать: Goldsmith Dinah
Christchurch, New Zealand
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Goldsmith Natalie
Смерть
12.08.2011
Melbourne, Victoria, Australia
Похороны
12.08.2011
Melbourne, Victoria, Australia