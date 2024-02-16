Тарелова Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарелова Нина Николаевна

Тарелова Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Евстифеева Александра Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Роймазан Моисей Хакелевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роймазан Моисей Хакелевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close