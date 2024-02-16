Тарелова Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1925
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Роймазан Моисей Хакелевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно