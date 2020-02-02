Сусь Дина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1938
Дата смерти02.02.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сусь Виктор Иванович
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
02.02.2020