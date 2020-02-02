Сусь Дина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусь Дина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1938

Дата смерти

02.02.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сусь Виктор Иванович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
02.02.2020
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