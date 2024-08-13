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Мазурова Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1975

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1975

Отец: Голощапов Александр Яковлевич

Мать: Голощапова Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
23.10.1998

Сын: Мазуров Вадим Павлович

Отец ребёнка: Мазуров Павел Иванович

Рождение ребёнка
08.05.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазуров Павел Иванович

Рождение ребёнка
08.05.2001

Сын: Мазуров Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Мазуров Павел Иванович

Рождение ребёнка
09.12.2010

Дочь: Мазурова Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Мазуров Павел Иванович

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