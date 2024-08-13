Мазурова Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
23.10.1998
Отец ребёнка: Мазуров Павел Иванович
Рождение ребёнка
08.05.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазуров Павел Иванович
Рождение ребёнка
08.05.2001
Отец ребёнка: Мазуров Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.12.2010
Дочь: Мазурова Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Мазуров Павел Иванович