Молочкова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молочков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шахов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шахов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
24.03.1972
Отец ребёнка: Шахов Алексей Михайлович
Смерть
2000