Молочкова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молочкова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1972 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молочков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шахов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шахов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
24.03.1972

Сын: Шахов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Шахов Алексей Михайлович

Смерть
2000

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