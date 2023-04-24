Шибут Алексей Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шибут Алексей Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибут Елена Алексеена

Мать ребёнка: Апанасевич Мария Тарасовна

Рождение ребёнка
08.04.1924

Дочь: Шибут Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Апанасевич Мария Тарасовна

Смерть
Неизвестно

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