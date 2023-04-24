Шибут Алексей Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шибут Елена Алексеена
Мать ребёнка: Апанасевич Мария Тарасовна
Рождение ребёнка
08.04.1924
Дочь: Шибут Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Апанасевич Мария Тарасовна
Смерть
Неизвестно