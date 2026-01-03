Арефа Незаконнорожденный
мужской, родился 20.10.1856 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1856 ст.
Отец: не указан
Мать: Варвара Макарова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
21.10.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
дер. Выселки. пом. Кистер. кр. девка. безфамильная. незаконнорожденный.