Арефа Незаконнорожденный 20.10.1856 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Арефа Незаконнорожденный

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 20.10.1856 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Мать
Варвара Макарова05.12.1838 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1856 ст.

Отец: не указан

Мать: Варвара Макарова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

дер. Выселки. пом. Кистер. кр. девка. безфамильная. незаконнорожденный.

Крещение
21.10.1856 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники оренбургский мещанин Логин Федоров Бобков и сц. Тепловки г. Соболева дворовая девка Ефросинья Андреянова

Смерть
Неизвестно

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