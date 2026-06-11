Панченко Евдокия Гордеева 1743 — найти родственников по фамилии на Familio

Панченко Евдокия Гордеева

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1743

умерла Неизвестно

Супруги
Панченко Павел Пантелеймонов1742 г.р.
Дети
(Панченко) Наталья Павлова1769 г.р.
Панченко Павел Павлов1773 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панченко Павел Пантелеймонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткаченкова (Панченко) Агафия Павлова

Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов

Рождение ребёнка
1769

Дочь: (Панченко) Наталья Павлова

Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Панченко Павел Павлов

Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов

Рождение ребёнка
1776

Сын: Панченко Андрей Павлов

Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Панченко) Матрена Павлова

Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов

Рождение ребёнка
08.08.1779

Сын: Панченко Емельян Павлов

Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Панасенко (Панченко) Ефросиния Павлова

Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов

Смерть
Неизвестно

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