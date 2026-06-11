Панченко Евдокия Гордеева
женский, родилась 1743
умерла Неизвестно
Супруги
Панченко Павел Пантелеймонов1742 г.р.
Дети
(Панченко) Наталья Павлова1769 г.р.
Панченко Павел Павлов1773 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткаченкова (Панченко) Агафия Павлова
Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов
Рождение ребёнка
1769
Дочь: (Панченко) Наталья Павлова
Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Панченко) Матрена Павлова
Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов
Рождение ребёнка
08.08.1779
Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Панасенко (Панченко) Ефросиния Павлова
Отец ребёнка: Панченко Павел Пантелеймонов
Смерть
Неизвестно