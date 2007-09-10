Тутуева (Кашина) Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутуева (Кашина) Надежда Владимировна

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Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

21.08.1924

Дата смерти

10.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1924

Отец: Кашин Владимир

Мать: не указана

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.02.1954

Сын: Тутуев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Тутуев Николай Николаевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутуев Николай Николаевич

Смерть
10.09.2007
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
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