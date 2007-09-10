Тутуева (Кашина) Надежда Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.08.1924
Дата смерти10.09.2007
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1924
Отец: Кашин Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1954
Сын: Тутуев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Тутуев Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.09.2007
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область