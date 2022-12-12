Mootchnik (Sadogursky) Jenni
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти25.02.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: Sadogursky Wolf
Иммиграция
1906
New York, New York, United States
Бракосочетание
08.08.1908
Муж: Mootchnik Max
New York City, New York, United States
Место жительства
1910
Brooklyn Ward 21, Kings, New York, USA
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1959
New York, United States
Похороны
Неизвестно
Mount Hebron Cemetery