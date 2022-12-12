Mootchnik (Sadogursky) Jenni — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMootchnik (Sadogursky) Jenni

Mootchnik (Sadogursky) Jenni

avatar

Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

25.02.1959

Пол

Женский

Отец

1859 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Sadogursky Wolf

Мать: Sadogursky Sorel (Khaya Sura)

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Иммиграция
1906
New York, New York, United States
Бракосочетание
08.08.1908

Муж: Mootchnik Max

New York City, New York, United States
Место жительства
1910
Brooklyn Ward 21, Kings, New York, USA
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.02.1959
New York, United States
Похороны
Неизвестно
Mount Hebron Cemetery
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close