Муравьев Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1975

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1975

Отец: Муравьев Сергей Герасимович

Мать: Муравьева (Кичигина) Наталья Федосеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева (Решетько) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравьева (Решетько) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравьева (Решетько) Екатерина Алексеевна

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