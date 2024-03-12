Солдатов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Солдатов Иван
Мать: Маргарита Александровна
Рождение ребёнка
28.03.1921
Дочь: Бобохидзе Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Брянская Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Эмилия Николаевна
Мать ребёнка: Брянская Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Брянская Наталья Трофимовна
Смерть
Неизвестно