Солдатов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солдатов Иван

Мать: Маргарита Александровна

Рождение ребёнка
28.03.1921

Дочь: Бобохидзе Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Брянская Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Эмилия Николаевна

Мать ребёнка: Брянская Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Брянская Наталья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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