Персиянцева Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ушнова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Персиянцев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
13.09.1964
Дочь: Сысоева Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.09.1964
Дочь: Сысоева Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Персиянцев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
11.09.1971
Дочь: Самойлова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Персиянцев Сергей Николаевич