Персиянцева Валентина Алексеевна 16.11.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Персиянцева Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1941

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1941

Отец: Синякин Алексей Филиппович

Мать: Гречишникова Вера Арсентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ушнова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Персиянцев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
13.09.1964

Дочь: Сысоева Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
13.09.1964

Дочь: Сысоева Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Персиянцев Сергей Николаевич

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
11.09.1971

Дочь: Самойлова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Персиянцев Сергей Николаевич

Донской, город Донской, Тульская область

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