Митрофанов Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1923
Дата смерти19.05.2000
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1923
Рождение ребёнка
13.02.1946
Сын: Митрофанов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1946
Рождение ребёнка
20.06.1948
Рождение ребёнка
23.02.1951
Сын: Митрофанов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1953
Сын: Митрофанов Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.12.1954
Сын: Митрофанов Александр Александрович
Мать ребёнка: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.05.2000
Родился Юргамышский район Курганская область, д. Чинеево (Росейское)