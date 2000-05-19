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Митрофанов Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1923

Дата смерти

19.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1923

Отец: Митрофанов Яков Иванович

Мать: Митрофанова Рычкова Матрена Романовна

Рождение ребёнка
13.02.1946

Сын: Митрофанов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1946

Дочь: Германова Митрофанова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1948

Дочь: Митрофанова Смородина Любовь Александровна

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
23.02.1951

Сын: Митрофанов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1953

Сын: Митрофанов Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1954

Сын: Митрофанов Александр Александрович

Мать ребёнка: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митрофанова Евдокимова Евдокия Ивановна

Смерть
19.05.2000
Родился Юргамышский район Курганская область, д. Чинеево (Росейское)
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