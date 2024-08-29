Виноградов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

С 1940 по 1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1959

Жена: Виноградова (Лебедева) Людмила Александровна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
31.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова (Лебедева) Людмила Александровна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

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