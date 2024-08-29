Виноградов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1959
Рождение ребёнка
31.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова (Лебедева) Людмила Александровна
Смерть
Неизвестно